Partnerstadt von Radevormwald Fußballer feiern deutsch-französische Freundschaft

Am nächsten Tag ging es sportlich weiter. Mit den Kindern ging es zum Bogenschießen und Klettern in die Jugendbildungsstätte, danach wanderte die Gruppe durch das Uelfetal bis zur Heimstätte des Dahlerauer Turnvereins. Hier konnten sich die Kinder auf der Sportanlage beim Beachvolleyball oder Fußball austoben. Ein weiterer Programmpunkt, der in der abwechslungsreichen Woche nicht fehlen durfte: „Wir haben die BayArena in Leverkusen besucht, waren also beim frisch gekürten Deutschen Meister im Stadion“, erzählte Klausing. Auf der Rückfahrt machten sie einen Abstecher zur Müngstener Brücke. „Und am Nachmittag gab es dann auch schon wieder das nächste Fußballturnier am Kollenberg.“