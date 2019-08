70. Geburtstagsfeier im Wülfing Museum : Der Geschichte der Tuchmacherei verpflichtet

Franz-Josef von Wismar feiert seinen 70. Geburtstag im Wülfing Museum. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Franz von Wismar hat das Wülfingmuseum in Dahlerau mit ins Leben gerufen. Am Mittwoch feierte er dort seinen 70. Geburtstag.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Die Tafel in der Cafeteria des Wülfingmuseums ist am Mittwochmittag festlich gedeckt, an einem Fenster steht eine Tafel mit zahlreichen Fotos aus sieben Jahrzehnten. Langsam trudeln Gäste ein. Hier wird ganz offensichtlich gleich gefeiert. Der Jubilar ist auch schon da: Franz von Wismar, der sowohl das Tuchmuseum in Remscheid-Lennep als auch das Wülfingmuseum in Dahlerau – sowie deren Vorläufer, das Werksmuseum – mit auf den Weg gebracht hat, feiert seinen 70. Geburtstag. „Ich habe die Mitarbeiter beider Museen eingeladen, es ist natürlich auch ein Dankeschön für die ehrenamtliche Arbeit“, sagt Franz von Wismar.

Der 70-Jährige ist im Verein Anna Hardt Stiftung, der das Tuchmuseum Lennep betreibt, im Vorstand tätig, und im Verein des Wülfingmuseums ist er als beratender Beirat aktiv. Auf die Initiative von Wilhelm Hardt erarbeitet der ehemalige Hauptschullehrer für Geschichte, Technik und Deutsch im Jahr 1984 ein Konzept für das Werksmuseum in Dahlerau. „Das wurde 1987 eingeweiht und war für die kommenden zehn Jahre im Gebäude gegenüber der heutigen Cafeteria im Wülfingmuseum untergebracht“, sagt Franz von Wismar.

Info Die Geschichte der Textilwerke in Rade Anschrift Wülfingmuseum, Am Graben 4–6, 42477 Radevormwald/Dahlerau Kontakt Tel.: 02191 6922851, E-Mail: info@wuelfing-museum.de Öffnungszeiten Das Museum ist ganzjährig jeden Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Nach Absprache können auch Sonderführungen vereinbart werden. Gastronomie Das Café kann auch für Familien- oder Firmenfeiern gebucht werden. Ansprechpartnerin ist Karola Johnen, Tel. 0173 5891598. Sie hat auch weitere Informationen.

1997 muss der Standort aufgegeben werden, das Tuchmuseum in Lennep wird gegründet. „Praktisch im gleichen Monat begannen die Planungen für das heutige Wülfingmuseum“, sagt der 70-Jährige. Der Hauptgrund dafür ist, dass die vorhandenen Maschinen nicht in Lennep untergebracht werden können. „Wir hatten eine komplette Weberei aufgebaut. Das Tuchmuseum und das Wülfingmuseum sind zwar zwei eigenständige Museen mit unterschiedlichen Trägervereinen. Aber inhaltlich ergänzen wir uns natürlich sehr gut“, sagt Franz von Wismar. So können die Besucher in Lennep die Theorie der Geschichte der Tuchindustrie im Bergischen Land nacherleben, während sie in Dahlerau die Praxis nachempfinden können.

Franz Werner von Wismar ist im Jahr 1949 in Wyk auf Föhr geboren worden, nach der Trennung seiner Eltern kommt er ins Bergische Land, wo er als Ziehsohn der Fabrikantenfamilie Hardt aufwächst. „Ich habe als Kind schon die Tuchfabrik und die dazugehörigen Gewerke kennengelernt“, sagt der 70-Jährige. Nach seinem Lehramtsstudium in Lüneburg beginnt er seine Tätigkeit als Archivar in der 1774 gegründeten Tuchfabrik Johann Wülfing & Sohn. „Ich wurde in dieser Zeit von Wilhelm Hardt darum gebeten, einen Stammbaum der Familie zu erstellen“, sagt Franz von Wismar. Im Hauptberuf ist er von 1979 bis 2001 als Lehrer an der Hauptschule Hackenberg in Remscheid tätig. Die Liebe zur Geschichte der Tuchmacherei im Bergischen lässt ihn jedoch die ganze Zeit über nicht los.

Und doch: Bei aller Liebe zu dieser Geschichte ist sich Franz von Wismar klar darüber, dass die Museumsarbeit ohne ehrenamtliche Hilfe nicht möglich wäre. „Ehrenamt wird ja oft vor allem im sozialen Bereich verortet. Dabei braucht auch Kultur das Ehrenamt“, sagt der Jubilar. Er habe in den vergangenen Jahren immer wieder die Erfahrung gemacht, dass die ehrenamtliche Museumsarbeit in der öffentlichen Wahrnehmung nicht so recht vorhanden zu sein scheine.