Konzert in Radevormwald „Framework“ rockt den Honsberg

Die Dorfgemeinschaft Honsberg lockte am Wochenende ausnahmsweise mal nicht mit einer Jazz-Matinee in ihren grünen Garten, sondern diesmal mit einer rockigen Abendveranstaltung und der Band „Framework“. Das Ziel, damit ein etwas jüngeres Publikum als zu den sonstigen Veranstaltungen der Dorfgemeinschaft zu locken, glückte teilweise, trotz zahlreicher Parallelveranstaltungen an diesem vollgepackten Wochenende.