Politik in Radevormwald : RUA tritt als Wählergemeinschaft an

RUA tritt als Wählergemeinschaft an

Politik in Radevormwald

Radevormwald Bislang bilden Klaus Haselhoff und Thomas Lorenz eine Gruppe im Rat. Ihre vorigen Fraktionen – UWG und CDU – hatten sie verlassen. Nun haben sie mit fünf Unterstützern einen politischen Verein gegründet und suchen Mitstreiter.

Eine weitere politische Kraft in Radevormwald macht sich in diesen Tagen bereit für die geplante Kommunalwahl am 13. September. Klaus Haselhoff und Thomas Lorenz bilden derzeit im Rat die kleine Fraktion „Radevormwalder Unabhängige Alternative“ (RUA). Nun wollen sie und weitere Mitstreiter unter diesem Namen auch als vollgültige Wählergemeinschaft auf kommunaler Ebene antreten.