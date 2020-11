Politik in Radevormwald : Grüne beziehen eigenes Büro an der Kaiserstraße

Grüne beziehen eigenes Büro an der Kaiserstraße

Politik in Radevormwald

Die Grüne-Fraktion (v.l.) mit Marianne Bornewasser, Bernd Bornewasser, Elisabeth Pech-Büttner, Volker Ebbinghaus, Annegret Scholl, Cedric Ziel und Majid Haberkorn vor dem neuen Fraktionsbüro an der Kaiserstraße. Foto: Grüne

Radevormwald Da die Fraktion der Grünen auf sieben Ratsmitglieder und weitere sachkundige Bürger angewachsen ist, wird mehr Raum benötigt. Dieser wurde jetzt an der Kaiserstraße gefunden.

Die Grüne-Ratsfraktion hat seit dem 1. November ein eigenes Büro bezogen. „Wir waren bisher nur im Hürxthal, dem früheren Haus der Begegnung, montags abends erreichbar“, sagt die Fraktionsvorsitzende Elisabeth Pech-Büttner. Nun ist die Fraktion aber auf sieben Ratsmitglieder und weitere sachkundige Bürger angewachsen. „Die Größe der Fraktion verlangt jedoch mehr Kommunikation und die Bildung von Arbeitsgruppen“, erklärt die Fraktionsvorsitzende. Mit dem neuen Büro an der Kaiserstraße 117 b seien nun Besprechungen zeitlich unabhängig möglich.

Aufgrund der Corona-Situation finden aber die Fraktionssitzungen weiterhin nur per Videokonferenz statt. „Sprechzeiten können wir derzeit nicht anbieten“, so Pech-Büttner. Die Ratsmitglieder seien jedoch telefonisch oder per E-Mail erreichbar. Die Kontaktdaten können der Homepage entnommen werden.