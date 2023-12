Konzert in Radevormwald Fragiler Frauengesang zum Advent

Es war ein eindrucksvolles Erlebnis: Die neun jungen Frauen des Onzemble Coeln, die am Abend des dritten Adventssonntags in der Kirche der Martini-Gemeinde zum Adventskonzert unter dem Motto „Radiant Lights“ eingeladen hatten, sorgten für eine ganz besondere Stimmung. Die ganz in schwarz gekleideten Sängerinnen unter Leitung ihres Dirigenten Nico Köhs standen im Halbkreis im Altarraum und verzauberten das leider überschaubar erschienene Publikum mit ihrem so glockenklaren wie vielstimmigen Gesang und einer geschmackvollen Liedauswahl. Das wohl bekannteste Lied war „Stille Nacht“, das durch das Arrangement von Patrick Cellnik eine besondere harmonische Kraft entwickelte. Die restlichen Stücke dürften den wenigsten im Publikum bekannt gewesen sein. Aber das war egal, denn es erfüllte einen mit einem tiefen Frieden und einer inneren Ruhe, diesem fragilen Frauengesang einfach so zuzuhören.