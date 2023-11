Gleichstellungsbeauftragte in Radevormwald Foto-Aktion gegen Gewalt an Frauen

Ziel der Kampagne ist es außerdem, Frauen und Mädchen, die Opfer von Gewalt geworden sind, zu ermutigen. Sie sollen wissen, dass sie nicht allein sind und dass es Möglichkeiten gibt, der Gewalt zu entkommen. Betroffene Frauen und Mädchen können sich bei dem Hilfetelefon ‚Gewalt gegen Frauen‘ unter der Rufnummer 116 016 beraten lassen. Ramona Theis ist am Samstag, 25. November mit weiteren Informationen zu den Marktzeiten in der Innenstadt unterwegs, bei starkem Regen wird sie im Eingang des Bürgerhauses am Schlossmacherplatz präsent sein.