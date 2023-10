Fundstück aus Radevormwald Spuren aus einer Zeit vor 380 Millionen Jahren

„Das ist ein bemerkenswerter Zufall, denn vor ein paar Wochen habe ich noch an diesen Fund gedacht“, berichtet der Fachmann. „Ich sitze seit ein paar Jahren mit einem Kollegen vom Geologischen Dienst (Krefeld) an einer Bibliographie zur Geologie, Paläontologie etc. des Rheinlands“. Den Artikel über den Fund aus Beyenburg hatte er einst in der Stadtbibliothek in Bergisch Gladbach, seiner Heimatstadt, gelesen und sich direkt eine Notiz gemacht. „Wie das Leben so spielt, ist mir diese Notiz abhandengekommen, und ich habe den Beitrag nicht wiedergefunden, war aber überrascht über eine dermaßen gut erhaltene Spurenplatte aus Beyenburg“, berichtet Dr. Weber. „Sie verstehen jetzt sicher meine Verwunderung, dass über Umwege genau dieses Stück samt Publikation wieder ‚zu mir kommt’.“