Wirtschaft in Radevormwald : Ford Wiluda erweitert den Standort Rade

Info

Holding Die Bergland-Gruppe, zu der die Niederlassung von Ford Wiluda in Radevormwald gehört, umfasst elf Autohaus-Standorte, vor allem in der Region, so in Wipperfürth, Remscheid, Bergisch-Gladbach, Gevelsberg, Bergneustadt, Waldbröl und Olpe. Außerdem gibt es Niederlassungen in Hennef/Sieg, Nordhausen/Harz und Frankfurt an der Oder. Ebenfalls zu der Gruppe gehören drei Standorte der Irlenbusch Versicherungen in Kürten, Leverkusen und Waldbröl. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1978 von Willi Irlenbusch in Wipperfürth.