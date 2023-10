Einzelhandel und Gastronomie in Radevormwald Werbegemeinschaft wählt Folko Sensen zum Vorsitzenden

Auf eine ähnlich gute Resonanz hofft Michael Scholz, zweiter Vorsitzender des Heimat- und Verkehrsvereins (HVV), bei der Sammlung von Spenden für die diesjährige Weihnachtsbeleuchtung. In der kommenden Woche sollen die Anschreiben an die Industrie und an langjährige Förderer verschickt werden. In diesem Jahr soll die Finanzierung komplett über den (HVV) abgewickelt werden, der als gemeinnütziger Verein den Spendern auch eine Quittung ausstellen kann. Die Werbegemeinschaft hat zusätzlich Spendendosen in einigen Geschäften aufstellen lassen, in der Hoffnung, dass nach dem Einkauf der ein oder andere Euro aus dem Rückgeld darin landet. Denn die Finanzierung der Beleuchtung gestalte sich immer schwieriger. Zwischen 8000 und 10.000 Euro koste es, die Innenstadt für die Adventszeit mit Lichterketten auszustatten und die Stromkosten zu begleichen. Ein Großteil davon werde dank der Spendenbereitschaft aus der Industrie gestemmt.