Natur und Umwelt in Radevormwald : Förster haben nicht immer Mitspracherecht

Radevormwald Die reformierte Kirchengemeinde hatte Förster Bernhard Priggel zum „Gespräch im Grünen“ eingeladen. Dabei ging es um die Zukunft der Wälder, die auch im Bergischen angegriffen sind.

Für diese Menschen bot die reformierte Kirchengemeinde am Sonntag eine Plattform. Pfarrer Dieter Jeschke hat nicht nur Förster Bernhard Priggel zu der Gesprächsrunde eingeladen, sondern auch viele Gemeindeglieder, die sich in den vergangenen Monaten mit dem Buch und Film „Das geheime Leben der Bäume“ von Peter Wohlleben auseinandergesetzt haben. Dieses Buch hat es in den vergangenen Jahren geschafft, das Thema Wald in den Fokus zu rücken und in allen Gesellschaftsschichten präsent zu machen.

Die Waldgebiete in Radevormwald sind derzeit von vielen Kahlschlägen gezeichnet. Nahezu an allen Ortsausgängen werden Massen an Holz gestapelt und abtransportiert. Dieser Anblick ist für viele Rader schmerzhaft. Die Fichtenwälder kann man schrumpfen sehen. In den letzten drei Jahren sind große Schäden durch den Borkenkäfer entstanden, der sich in den trockenen Sommern rasant ausgebreitet hat. Die Nadelwälder in Radevormwald sind fast alle tot.