Senioreneinrichtung in den Wupperorten Förderverein von „Haus Thiele“ ist gerettet

Wie so viele Vereine hatte auch der Förderverein des Seniorenheims in den vergangenen Jahren Nachwuchsprobleme. Zwölf Jahre lang hatte Irmtraud Kaufel das Amt der Vorsitzenden ausgeübt, nach dieser langen Zeit hatte sie verständlicherweise den Wunsch, die Aufgabe in andere Hände zu legen. Die Mitglieder mussten sich nun in den vergangenen Monaten umsehen, um eine Nachfolgerin beziehungsweise einen Nachfolger zu finden, was sich als nicht so einfach herausstellte. Schlimmstenfalls hätte der vakante Posten nicht mehr besetzt werden können, das hätte vermutlich das Ende der Tätigkeit des Fördervereins bedeutet.