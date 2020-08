Projekte in Radevormwald : Geld für weitere Wupper-Projekte fließt

Die Wupperaue im Tal bei Radevormwald soll weiter ökologisch aufgewertet werden. Die Bezirksregierung Köln hat nun neue Mittel bewilligt. Der Bescheid erreichte die Verwaltung am Freitag. Foto: Dörner, Hans (hdo)

Radevormwald Am Freitag hat die Stadt von der Bezirksregierung Köln erfahren, dass ökologische Vorhaben an der Grundschule Wupper und in der Aue des Flusses mit Fördermitteln unterstützt werden.

Erfreuliche Nachrichten von der Bezirksregierung aus Köln sind am Freitag bei der Stadt Radevormwald eingetroffen: Weitere Projekte zur Entwicklung der Wupperorte werden unterstützt. Dazu zähle „die geplante ökologische Aufwertung des Schulhofs der Grundschule Wupper und die Neugestaltung der Wupperaue“, wird Burkhard Klein, Leiter des Amtes für Bauverwaltung in einer Pressemitteilung der Stadt zitiert.

Dieses Auenprojekt läuft unter dem Titel „Erlebbarkeit der Wupper“. Bürgermeister Johannes Mans zeigt sich erfreut: „Das ist ein weiterer Erfolg bei unseren Bemühungen der vergangenen Jahre, die Wupperorte neu zu beleben und attraktiver zu gestalten.“

Info Diese Vorhaben sind bereits auf dem Weg Förderungen Im Oktober 2019 hatte die Stadt die Förderzusagen für folgende Projekte in den Wupperorten erhalten: die Neugestaltung des Sport- und Spielplatzes auf der Brede, die Einrichtung einer Begegnungsstätte am Siedlungsweg, Umbau und Erweiterung des Jugendtreffs „Life“ sowie die Einrichtung eines Quartiermanagements für die Wupperorte.

Die Planungsarbeiten und Anträge sind in Zusammenarbeit mit Natalie Hoffmann als Projektleiterin und Regina Hildebrandt, der Umweltbeauftragten im Rathaus, entstanden. Wie auch bei den vorherigen Projekten arbeite die Stadt weiterhin sehr intensiv mit ihrem Partner, der Oberbergischen Kreisverwaltung um Landrat Jochen Hagt, zusammen.

Und so sehen die Förderungen im Einzelnen aus: Für den Erlebnisschulhof Auf der Brede, durch den der soziale Zusammenhalt der Grundschule und der Umgebung gefördert werden soll, erhält die Stadt eine Förderung von 104.000 Euro aus Mitteln der Städtebauförderung und des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). Die Förderung beträgt 80 Prozent, die Restsumme von 26.000 Euro bringt die Stadt auf.

„Mit Hilfe der Förderung werden die Barrierefreiheit der Nordseite in Angriff genommen und auch eine ökologische Aufwertung des 17000 Quadratmeter großen Schulgeländes“, erläutert die Verwaltung. „Die Schüler, aber auch die Besucher des Jugendzentrums ,Life’ und die Bewohner der Wupperorte sollen sich in Zukunft mit Themen wie Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Lernen im Freien auseinandersetzen können.“ Geplant seien unter anderem die Entsiegelung von Flächen, das Anlegen eines Schulgartens, das Anpflanzen ökologisch hochwertiger Sträucher – angedacht sind verschiedene Rosenarten – oder das Aussähen von Gräsern und Blumen auf den verschiedenen Freiflächen.

Was die ökologische Aufwertung der Wupperaue angeht, so werden die Kosten hierbei mit 185.000 Euro beziffert. Die Stadt darf nun mit 80-prozentiger Förderung aus EU-Mitteln (EFRE) und Städtebauförderzuwendungen von 148.000 Euro rechnen. Im Zuge der Gesamtmaßnahmen im Großprojekt „Integriertes Handlungskonzept Wupperorte „Starke Quartiere – starke Menschen“ soll in nächster Zeit die Erlebbarbeit der Wupper in den Fokus rücken. Die Wupperauen zwischen Dahlhausen und Vogelsmühle sollen zu einem „grünen Erlebnisraum“ umgestaltet werden.

In den vergangenen Jahren war bei diesem Thema schon einiges in die Wege geleitet worden, nun sollen neue Maßnahmen hinzu kommen. Ziel sei es, „eine durchgehende Anbindung an das Quartier zu schaffen“, heißt es in der Mitteilung der Stadt. „Unterschiedliche Nutzergruppen wie Bewohner, Wanderer und Schulkinder sollen eine neue Aufenthaltsqualität erfahren. Dabei werden neue Sichtachsen geschaffen und Naturerlebnis- und Bildungsangebote eröffnet.“