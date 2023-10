Verwaltung in Radevormwald Förderung für digitales Energiemanagement

Mit dem Förderbescheid vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, soll in den kommenden drei Jahren ein Energiemanagement bei der Stadt Radevormwald aufgebaut werden. Die digitale Erfassung der Verbrauchsdaten soll nach und nach vermehrt in den größeren Gebäuden eingeführt und damit händische Übertragungsfehler vermieden werden. Im Zuge des beschlossenen Energieeffizienzgesetzes will die Stadt Radevormwald als öffentliche Einrichtung die notwendige Vorbild-Rolle einnehmen, auch wenn eine Verpflichtung nur für Bund und Land greift.