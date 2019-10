Wupperorte in Radevormwald : Nun fließen die Gelder für die Wupperorte

Radevormwald Gute Nachricht aus dem Rathaus: Die Förderbescheide für die Wupperorte sind bewilligt. Nun werden unter anderem die neue Begegnungsstätte, die Erneuerung von Sportstätten und die Erweiterung des Jugendzentrums angepackt.

Die Pläne liegen bereits in den Schubladen, nun kann es losgehen: Die Bezirksregierung Köln hat der Stadtverwaltung Radevormwald die Förderbescheide für die Projekte in den Wupperorten zugestellt. Das bedeutet: Die Umwandlung des Gemeindezentrums am Siedlungsweg in eine Bürgerbegegnungsstätte kann ebenso angepackt werden wie die Erweiterung des Jugendzentrums „Life“, die Neugestaltung des Sport- und des Spielplatzes auf der Brede und andere Vorhaben, die in den vergangenen Jahren vorbereitet wurden. Insgesamt werden Gelder in Höhe von 1,4 Millionen Euro fließen.