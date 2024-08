Luftsportverein in Radevormwald Florian Kraja hebt ab

Mit 14 Jahren flog Florian Kraja das erste Mal allein unter Aufsicht. Mit 16 Jahren hatte er die eigene Segelflug-Lizenz in der Tasche. Und mit 19 Jahren dann erstmals die Teilnahme an einer Weltmeisterschaft. Viel rasanter geht es kaum, findet Thomas Gerlach von der Fluggemeinschaft Berg-Mark und spricht von einem „großartigen Erfolg für einen so jungen Burschen“.