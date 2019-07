Einsatz in Radevormwald : Feuerwehr Herkingrade rückt wegen eines Flächenbrandes aus

Einsatz in Radevormwald

Dieses Bild machten Einsatzkräfte am Dienstagabend am Schröderweg inh Radevormwald. Foto: Stefan Braun

Radevormwald Wegen einer verdächtigen Rauchentwicklung wurde die Löscheinheit alarmiert. Vor Ort stellte sie fest, dass eine Fläche von rund 20 Quadratmetern brannte. Es ist nicht der erste Fall in den vergangenen Tagen.

Die Löscheinheit Herkingrade ist am Dienstagabend zu einem Flächenbrand gerufen worden. Die Feuerwehrleute wurden gegen 21 Uhr zunächst wegen einer Rauchentwicklung mit unklarer Herkunft alarmiert und stießen schließlich auf einen Flächenbrand von etwa 20 Quadratmetern. Der Einsatz konnte nach etwa einer Stunde beendet werden. Wehrführer Dietmar Hasenburg berichtete, dass das Feuer im Bereich Schröderweg, wo es hinab zur Wupperstraße gehe, entstanden sei. Er teilte mit, dass es in den vergangenen Tagen in den Wupperorten mehrfach kleinere Feuer gegeben habe. „Das ist zumindest auffällig“, sagte er.