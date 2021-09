Naturschutz in Radevormwald : Fischadler an der Wupper gesichtet

Radevormwald / Wuppertal Naturschützer vermuten, dass der Vogel auf der Durchreise zum Brutgebiet in Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg Station im Bergischen Land macht.

Ein nicht alltäglicher Gast ist an der Wupper bei Radevormwald, ein Stück oberhalb des Beyenburger Stausees, gesichtet worden. Darauf macht Dietmar Fennel, Vorsitzender des Bergischen Naturschutzvereins in Radevormwald (RBN) aufmerksam. Naturfotograf Jürgen Kottmann habe vor einigen Tagen den Fischadler „erfolgreich jagend“ beobachtet, berichtet Fennel.

„Auf ihrem Zug ins Winterquartier machen einige Fischadler Rast an den Bergischen Talsperren. Seit dem Bau der Wuppertalsperre ist im Herbst und im Frühjahr der Fischadler des Öfteren Gast in Radevormwald.“ Er ist beispielsweise auch im Bereich des Wiebachtals gesichtet worden.

Im April 2012 hatten die Hegegemeinschaft Radevormwald und der Falkner Olaf Brese einen Fischadler versorgt, der verletzt in der Nähe der Ennepe-Talsperre gefunden worden war. Er wurde im Revier nahe der Rader Ortschaft Hinüber wieder in die Freiheit entlassen. Das aufgepäppelte Tier hielt sich eine Zeitlang an der Talsperre auf, machte sich dann aber – so die Vermutung der Naturfreunde – zu den Brutgebieten nach Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg auf.