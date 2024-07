Unternehmen in Radevormwald Firma „Medi.pro“ feiert zwanzigjähriges Bestehen

Radevormwald · Was 2004 in einem Lenneper Wohnzimmer begann, hat sich mittlerweile zu einem florierenden Unternehmen entwickelt. Heute ist „medi.pro“ Spezialist für medizinische Pflegehilfsmittel, seit zehn Jahren in Radevormwald beheimatet und im ganzen Bundesgebiet gefragt.

11.07.2024 , 06:00 Uhr

Die Firma „medi.pro“ feiert in diesem Jahr ihre 20-jähriges Bestehen. Anne Stähler und Werner Rimpp gründeten die Firma 2004 in Lennep. Das Unternehmen hat sich seither spezialisiert. Foto: Jürgen Moll

Von Cristina Segovia Buendía