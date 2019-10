Unternehmen in Radevormwald : Gira sucht Zeitzeugen und Dokumente zum Thema Ausbildung

Radevormwald Das Unternehmen Gira möchte mit einer Ausstellung an die lange Tradition der Ausbildung im eigenen Hause erinnern.

() 1919 begann Erich Giersiepen im väterlichen Betrieb seine Lehre zum Werkzeugmacher. Er gilt damit als erster Auszubildender beim Gebäudetechnikspezialisten Gira. Ihm folgten zahlreiche junge Menschen nach, die in den vergangenen 100 Jahren beim bergischen Mittelständler ins Berufsleben gestartet sind. „Mehr als 1000 Auszubildende dürften es in jedem Fall gewesen sein“, schätzt Julia Kneiphoff-Nünnerich, die seit Juni 2019 das Unternehmensarchiv betreut. „Derzeit liegen verlässliche Zahlen zur Ausbildung bei Gira erst ab 1986 vor. Seither haben wir 619 Auszubildende in gewerblich-technischen und kaufmännischen Berufen gezählt – übrigens auch im Lehrberuf von Erich Giersiepen, in dem wir unter der veränderten Bezeichnung Werkzeugmechaniker bis heute ausbilden.“ Denn damals wie heute sind bei Gira aufgrund der hohen Fertigungstiefe Spezialisten gefragt, die in der Lage sind, die benötigten, oft sehr komplexen Werkzeuge für die Produktion zu konstruieren.

Ansonsten haben sich die Bedingungen für die Ausbildung deutlich geändert. „Erich Giersiepen war als Lehrling und jüngster Sohn des Firmenchefs 1919 auch dafür zuständig, früh am Morgen vor allen anderen im Betrieb zu sein und die Heizöfen in Gang zu bringen“, erzählt Kunsthistorikerin Kneiphoff-Nünnerich. Solche Informationen zu den Anfängen der Ausbildung finden sich im firmeneigenen Archiv, dessen Bestände das Unternehmen derzeit systematisch aufbereitet und ordnet. „Natürlich möchten wir auch unser 100-jähriges Ausbildungsjubiläum zum Thema machen“, berichtet Julia Kneiphoff-Nünnerich. Gedacht wird an eine Ausstellung, die sich – so erste Überlegungen – den unterschiedlichen Entwicklungsstufen der Ausbildung von den Anfängen in den 1920er Jahren bis in die Gegenwart widmen wird. Dafür sucht das Familienunternehmen zum einen noch Zeitzeugen, die in den 1940er bis 1980er Jahren bei Gira gelernt haben und darüber Auskunft geben möchten. „Genauso wichtig sind Fotos, Zeugnisse, Zeitungsausschnitte, Lehr- und Ausbildungspläne und ähnliches mehr, die Geschichten über die Ausbildung seit 1919 erzählen“, betont die Archivarin. „Natürlich hoffen wir auf viele interessante Rückmeldungen, die uns helfen, das Thema aufzuarbeiten. Diese historischen Materialien können uns leihweise für eine mögliche Ausstellung oder zum endgültigen Verbleib in unserem Archiv zur Verfügung gestellt werden.“