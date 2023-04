Unternehmen in Radevormwald Insolvenzverfahren für Firma Aurich aufgehoben

Info

Unternehmen Die Aurich Textilien Gruppe stellt seit 1967 technische Textilien für verschiedene Einsatzzwecke her und ist heute einer der größten europäischen Produzenten von Fahnenstoffen sowie technischen Gewirken und Geweben. In zukünftig drei Betriebsstätten in Radevormwald unterhält die Gruppe einen modernen Maschinenpark auf technologisch höchstem Stand. 2021 wurde ein Umsatz von rund 20 Millionen Euro erwirtschaftet. Mehr Informationen unter www.aurich-textilien.de.