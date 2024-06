Wirtschaft in Radevormwald Firma Arburg weiht neues Technologiezentrum ein

Ob die Zahnbürste von Dr. Best oder die Spielfigur von Playmobil – in zahllosen Haushalten finden sich Gegenstände, an deren Herstellung die Firma Arburg beteiligt ist. Das Unternehmen stellt kunststoffverarbeitende Maschinen her, und auch in Radevormwald ist Arburg präsent. Hier befindet sich seit 1982 ein Technologiezentrum des Unternehmens, das seinen Hauptsitz in Baden-Württemberg hat.