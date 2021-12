Veranstaltung der CDU Radevormwald : Findet der Neujahrsempfang statt?

Radevormwald Der Neujahrsempfang der CDU ist traditionell das gesellschaftliche Ereignis in der Stadt zum Beginn der Jahres. 2021 musste die Veranstaltung wegen des Lockdowns in der Corona-Pandemie allerdings ausfallen. Wird der Empfang dafür 2022 stattfinden?

(s-g) Gerd Uellenberg, Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes, erklärt, dass die Parteispitze die Veranstaltung trotz der angespannten Coronalage noch nicht aufgegeben hat. „Wir werden in der kommenden Vorstandssitzung am 17. Januar entscheiden, ob der Neujahrsempfang stattfinden kann oder nicht“, sagt der Christdemokrat. Selbst wenn die Entscheidung für die Veranstaltung ausfallen, werde es dann wohl terminlich Februar werden – wie sich die Corona-Lage dann darstellt, muss sich zeigen. „Es wäre natürlich anlässlich der Landtagswahl im Mai ein guter Start ins Jahr“, meint Uellenberg. Die Chancen, dass der Termin stattfindet, schätzt er aktuell 50:50 ein. Zuletzt fand der Empfang im Januar 2020 statt, prominenter Gast war damals NRW-Minister Karl Josef Laumann.

Dass die CDU mit Friedrich Merz nun einen neuen Vorsitzenden bekommt, nimmt Gerd Uellenberg mit Erleichterung zur Kenntnis: „Ich denke, er wird auf dem kommenden Parteitag auch bestätigt werden.“ Damit komme erst einmal Ruhe in die Personaldebatte innerhalb der Partei. Die Niederlage bei der Bundestagswahl sei natürlich bedauerlich. „Im Sommer 2021 waren wir ja noch von anderen Ergebnissen ausgegangen“, schaut der CDU-Politiker zurück. Dass Armin Laschet nach dem schlechten Ergebnis konsequent seinen Rückzug vollzogen habe, begrüßt er. Laschets Nachfolger an der Spitze der CDU-FDP-Landesregierung, Hendrick Wüst, konnten die CDU-Mitglieder in der Region bereits beim vergangenen Kreisparteitag als Gastredner erleben.