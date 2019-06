Zuständig für Radevormwald : Finanzamt Wipperfürth gibt Tipps für Ferien-Jobber

Radevormwald Die Finanzverwaltung erklärt, worauf Schüler und Studenten achten sollten.

Eva Wochner, Leiterin des Finanzamts Wipperfürth, gibt Tipps für den Nebenjob in den Ferien. Die Sommer- und Semesterferien sind für viele Schülerinnen, Schüler und Studierende die schönste Zeit des Jahres. Urlaub, Freizeit und Freundetreffen stehen größtenteils auf dem Programm. Viele nutzen die freie Zeit aber auch dazu, etwas Geld dazu zu verdienen und suchen sich einen Ferienjob.

„Behält der Arbeitgeber zu viel Lohnsteuer ein, können sich die Ferienjobber diese nach Ablauf des Kalenderjahres mit einer Einkommensteuererklärung beim Finanzamt zurückholen. Bei einem Bruttoarbeitslohn von bis zu 12.617 Euro im Jahr 2019 fällt zum Beispiel in der Steuerklasse I, also für Ledige, gar keine Lohnsteuer an“, so Wochner.