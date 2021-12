Adventszeit in Radevormwald : Videoclip zeigt die Wupperorte im Lichterglanz

Adventszeit in Radevormwald

Stimmungsvolle Dekorationen in Schaufenstern wurden auch fotografiert. Foto: Bürgerverein Wupperorte

Radevormwald Der Bürgerverein vor Ort hat ein filmisches Geschenk ins Netz gestellt, dass die Menschen in Weihnachtsstimmung bringen soll. Vorstandsmitglied Sigrid Augst-Hedderich berichtet, wie es zu der Aktion kam.

(s-g) Das kleine Filmchen, eine Slideshow aus mehr als 30 Fotos, ist in den Wupperorten schon in aller Munde. Und darüber hinaus. In den sozialen Medien wie Facebook ist die digitale Show seit dem Wochenende zu sehen. Mehr als 2000 Likes hat sie schon.