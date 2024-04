Konzert im Radevormwalder Bürgerhaus Mit Musik einmal um die Welt gereist

Mit Abstand den wunderbarsten Augenblick des Konzerts zauberte das wohlklingende Orchester allerdings mit ihrer Darbietung von Otto M. Schwarz Vertonung von Jules Vernes Abenteuergeschichte „In 80 Tagen um die Welt“. Ein Meisterwerk, das – gut gespielt – tatsächlich in die fernen Länder der Welt entführen kann. Um dem musikalischen Kunstwerk noch besser zu folgen, lieferte Arendt vor der Darbietung einige Erklärungen und ließ sein Orchester einige Kostproben anspielen, um die verschiedenen Regionen akustisch zu unterscheiden. Das Glockenspiel der Big Band katapultierte die Zuhörer an den Start der Geschichte, nach London, wo das Abenteuer des Phileas Fogg und seinem Gehilfen Passepartout startete. Mit dem Klackern auf den Zugschienen nahm das Orchester die Zuhörer mit auf die Reise durch Europa und Afrika bis nach Indien. Hier änderte das Orchester das Reisemittel, stieg vom Zug auf Elefanten um. Die Melodie wurde weniger rasant, deutlich gemächlicher und die Trompeten und Posaunen ließen hin und wieder ein Elefantentröten erklingen. Von dort aus erreichte die Reisegruppe schließlich das Reich der Mitte. Die Melodie wurde lieblicher, gespickt mit Klängen der Glocken und Triangel. Drüben auf dem nächsten Kontinent und dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten galoppierte das Orchester durch den Wilden Westen, verfolgt von Indianern, deren Rufe durch einige Musiker dargestellt wurden, was das Publikum zum Lachen brachte. In New York schließlich gab es eine kleine Hommage an Frank Sinatra. Ganz knapp schaffen es Fogg und sein Gehilfe in der Geschichte, mit dem Dampfschiff schließlich bis nach Liverpool, zurück nach London. Was bei Jules Verne in 80 Tagen gelang, schaffte das Orchester in weniger als zehn Minuten.