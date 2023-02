Einsatz in Radevormwald Feuerwehr rückt zur Kaiserstraße aus

Radevormwald · Der gesamte Löschzug 1 der Freiwilligen Feuerwehr Radevormwald ist am Mittwochnachmittag zu einem Einsatz in die Kaiserstraße gerufen worden. Der Alarm war um 17.05 Uhr eingegangen, die Rede war von einem Brandeinsatz in einem Gebäude, bei dem Menschenleben in Gefahr seien.

23.02.2023, 12:55 Uhr

Die Einsatzkräfte waren mit mehreren Fahrzeugen zur Kaiserstraße geeilt. Foto: Feuerwehr

Mehrere Einsatzfahrzeuge eilten zur Kaiserstraße und sorgten bei den Anwohnern für Aufsehen. Vor Ort erwies sich zum Glück, dass es sich nicht um einen gefährlichen Brand handelte. Angebranntes Essen hatte den Alarm ausgelöst, Menschenleben waren zu keiner Zeit bedroht. Die Feuerwehr musste nicht tätig werden und konnte nach etwa eine halben Stunde den Einsatz beenden. Neben den Löschgruppen Stadtmitte und Herbeck waren auch der Rettungsdienst und die Polizei zur Kaiserstraße gekommen.

(s-g)