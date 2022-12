Feuerwehreinsatz in Radevormwald Zimmerbrand in einem Haus an der Kirchstraße

Mehrere Löschzüge der Feuerwehr wurden am Samstagnachmittag zu einem Zimmerbrand in die Kirchstraße in Dahlerau gerufen. Der Alarm war um 15.58 Uhr eingegangen. Beim Eintreffen am Einsatzort war eine starke Rauchentwicklung auf der Vorder- und Rückseite des Hauses sichtbar. Da laut den Berichten der Bewohner eine Person im Dachgeschoss vermisst wurde, ging ein Trupp unter Atemschutz zur Menschenrettung und ein weiterer Trupp zur Brandbekämpfung ins Gebäude vor.