Einsatzkräfte in Radevormwald : Neues Domizil für die Feuerwehr

Das Feuerwehrgerätehaus in Wellringrade soll durch einen Neubau ersetzt werden. Foto: Wolfgang Scholl/Scholl, Wolfgang (wos)

Radevormwald Seit Jahren wurde vor dem heiklen Zustand des Gebäudes in Wellringrade gewarnt. Im Bauausschuss entschieden die Vertreter der Politik einstimmig, dass die Stadt die Planung und den Neubau ausschreiben, vergeben und durchführen soll.

Die Einheit Wellringrade der Freiwilligen Feuerwehr Radevormwald wird ein neues Gerätehaus bekommen. Im Bauausschuss am Montag entschieden die Vertreter der Politik einstimmig, dass die Stadt die Planung und den Neubau ausschreiben, vergeben und durchführen soll. Bis 2024 soll das Vorhaben umgesetzt sein.

Das aktuelle Gebäude der Feuerwehr sei gemäß den aktuellen Vorschriften nicht mehr auf dem nötigen Stand, begründet die Verwaltung die umfangreiche Maßnahme. Unter anderem benötige es eine so genannte „Schwarz-Weiß-Trennung“ und eine weitere Stellfläche für ein zusätzliches Feuerwehrfahrzeug. Für das laufende Haushaltsjahr hat die Verwaltung eine Summe von 150.000 Euro brutto bereitgestellt. Derzeit nutzen die Einsatzkräfte ein angemietetes Gebäude.

Dass die Feuerwehreinheit dringend neue Räumlichkeiten braucht, darüber wird schon seit Jahren gesprochen. So warnte Wilfried Fischer, damals Radevormwalds Wehrführer und heute Kreisbrandmeister, schon im Jahr 2017: „Aus Sicht der Feuerwehrunfallkasse muss das Haus vergrößert werden, weil wegen der geringen Ausmaße die Gefahr besteht, dass ein Feuerwehrmann in der Halle von einem der Fahrzeuge eingeklemmt wird.“ Fischer sah zwei Möglichkeiten: Entweder das jetzige Gebäude zu ertüchtigen, was eigentlich einem Neubau gleichkomme, oder direkt auf einem städtischen Grundstück ein neues Gerätehaus zu errichten. Diese zweite Variante soll nunmehr umgesetzt werden.