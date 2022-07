Feuerwehr in Radevormwald : Eine Übung mit besonderen Herausforderungen

Radevormwald Vier Löschgruppen rückten aus – das Szenario war ein Scheunenbrand mit zwei vermissten Personen. Die Einsatzkräfte mussten sich dabei besonderen Schwierigkeiten stellen.

Der Alarm „Scheunenbrand in Neuenhaus“ ging am Freitagabend um 19.30 Uhr bei der Freiwilligen Feuerwehr in Radevormwald ein. Allerdings handelte es sich nicht um einen Ernstfall, sondern um eine Übung für den Löschzug 3. Zu diesem gehören die Löschgruppen Borbeck, Hahnenberg, Landwehr und Wellringrade. Ebenfalls bei der Übung dabei waren der Rüstwagen und eine Drohne mit Wärmebildkamera.

Das Szenario der Übung sah so aus: ein Scheunenbrand mit deutlicher Rauchentwicklung, zwei vermisste Personen. Der Einsatzleiter entschied schnell, dass die Löschgruppe Wellringrade eine Menschenrettung einleiteten sollte, den die beiden genannten Personen hielten sich mutmaßlich noch in der Scheune auf.

„Ein Problem bei Bränden in Außenbezirken ist die Beschaffung von Löschwasser“, heißt es im Bericht der Feuerwehr über die Übung. „Da in ländlichen Regionen oft noch keine Wasserleitungen verlegt sind, werden hierfür Löschwasserteiche an verschiedenen Punkten errichtet.“ In diesem Fall befand sich der nächste Löschteich in ungefähr 500 Meter Entfernung, daher hatte der Einsatzleiter schon auf der Anfahrt die Einheiten Hahnenberg und Borbeck per Funk angewiesen, das Wasserreservoir anzufahren und eine Löschwasserversorgung über eine längere Wegstrecke herzustellen.