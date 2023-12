Einsätze in Radevormwald Feuerwehr rückt wegen brennendem Müll aus

Trotz des kräftigen Regens war es an Heiligabend offenbar einem Bürger gelungen, auf einem Grundstück an der Straße Auf‘m Winkel Müll anzuzünden, auch dazu rückte die Feuerwehr aus. „Zudem musste am 24. Dezember noch ein umgestürzter Baum auf der Bahnstraße weggeräumt werden“, berichtet Dietmar Hasenburg. Ruhig blieb es dagegen für die Einsatzkräfte am ersten Weihnachtsfeiertag. Am zweiten Feiertag, 26. Dezember, wurden sie dann zu einem Verkehrsunfall auf der Brede gerufen. „Es hieß zuerst, dass ein Fahrzeug gegen einen Stromkasten gefahren sei“, sagt der Wehrführer. Wie sich vor Ort herausstellte, war der Unfallfahrer lediglich gegen einen Bordstein geknallt.