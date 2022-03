Einsatz in Radevormwald : Brand in Bergerhof – Feuerwehr findet Hund in Wohnung

Brand in Bergerhof – Feuerwehr findet Hund in Wohnung

Die Feuerwehr musste zu einem Wohnungsbrand an die Herderstraße in Bergerhof ausrücken. Foto: Feuerwehr Radevormwald

Radevormwald Die Bewohner waren nicht anwesend, die Einsatzkräfte versorgten einen bewusstlos gewordenen Vierbeiner mit Sauerstoff. Der Einsatz an der Herderstraße dauerte ungefähr zwei Stunden.

Die Radevormwalder Feuerwehr ist am Dienstagabend zu einem Einsatz in Bergerhof ausgerückt. Gegen 18 Uhr ging der Alarm ein, gemeldet wurde ein Brand in einem Gebäude an der Herderstraße.