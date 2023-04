Feuerwehreinheit Önkfeld in Radevormwald „Tanz in den Mai“ der Feuerwehr Önkfeld

Önkfeld · In Önkfeld wird am Wochenende kräftig gefeiert. Los geht es mit dem „Tanz in den Mai“ am Sonntagabend. Am Montag folgt dann der traditionelle Frühschoppen mit vielen Aktionen.

28.04.2023, 12:00 Uhr

Ein Höhepunkt am Maifeiertag ist um 14 Uhr die Schauübung der Kinderfeuerwehr Önkfeld. Foto: Sigrid Hedderich

Die Feuerwehr Önkfeld lädt für Sonntag und Montag zum „Tanz in den Mai“ ein. Los geht es am Sonntag, 30. April, ab 20 Uhr im Festzelt am Gerätehaus in Önkfeld. Der Eintritt beträgt acht Euro, für Stimmung und Tanz sorgt DJ-P von P2R Music. „Neben guter Musik bieten wir verschiedenste Getränke von Bier bis Maibowle an, darüber hinaus kann man sich an unserem Grillwagen kulinarisch verwöhnen lassen“, kündigen die Veranstalter der Löscheinheit an. Am Tag darauf, Montag, 1. Mai, findet dann der traditionelle Frühschoppen ab 11 Uhr am Feuerwehrgerätehaus in Önkfeld statt. Zu musikalischer Untermalung bieten die Organisatoren verschiedensten Getränke von Bier bis Maibowle an, aber auch kulinarisch kommen die Besucher dank Leckerein vom Grill nicht zu kurz. Nachmittags bietet die Feuerwehr ihren Gästen dann ein reichhaltiges Kuchenbuffet zum Genießen an. Natürlich können die Besucher im Zuge der Veranstaltung auch einen Einblick in die Aufgaben der Feuerwehr bekommen. Es gibt eine Fahrzeugausstellung, ein Höhepunkt ist wie immer die Schauübung der Kinderfeuerwehr um 14 Uhr, bei der die jungen „Blauröcke“ im Alter von sechs bis zwölf Jahren eine brennende Holzhütte löschen. Darüber hinaus sorgen verschiedene Spiele und eine Hüpfburg für Spaß und Unterhaltung. So. 30. April, 20 Uhr; Mo. 1. Mai, 11 Uhr, Feuerwehrgerätehaus Önkfeld.

(s-g)