Freiwillige Feuerwehr in Radevormwald Önkfelder feiern den Mai und die Kinderfeuerwehr

Zelebriert wurde bei dieser Gelegenheit nämlich das 75-jährige Bestehen der Kinderfeuerwehr der Löschgruppe II (Önkfeld, Herkingrade, Remlingrade), wohl eine der ältesten Kinderfeuerwehren in ganz Deutschland. Aus ihr entstammen viele der heute aktiven Einsatzkräfte, wie Buscher aus eigener Erfahrung zu berichten wusste. Auch er wurde in jungen Jahren in der Kinderfeuerwehr mit der Arbeit der Brandbekämpfer vertraut gemacht, ehe er in der Jugendfeuerwehr erste Löschübungen ausübte und später, mit 18 Jahren, schließlich in den aktiven Dienst trat. „In Önkfeld haben wir schon früh erkannt, dass die Kinderfeuerwehr eine gute Nachwuchsschmiede für uns ist.“