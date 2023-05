Löscheinheit in Radevormwald Super Stimmung beim Fest der Feuerwehr

Um so größer also fiel die Freude über ihr erstes eigenes Fest aus, auf das sich nicht nur die Einsatzkräfte selbst freuten, sondern offenkundig auch zahlreiche Besucher, die der Wehr übers Wochenende Gesellschaft leistete. Beim Frühschoppen am Montagmittag hatten sich schon die ersten Besucher eingefunden, stärkten sich mit Erbsensuppe und am Kuchenbuffet, ehe die Kinder- und Jugendfeuerwehr ihr Können bei einer Schauübung unter Beweis stellte.