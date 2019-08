Feuerwehr in Radevormwald : Radevormwalder nehmen an Übung in Marienheide teil

Radevormwalder nehmen an Übung in Marienheide teil

Feuerwehr in Radevormwald

Einsatzkräfte vor dem Container, in dem die Simulationen laufen. Foto: Sebastian Hübel

Radevormwald Alle Feuerwehren des Oberbergischen Kreises waren bei der Übung in der Marienheider Ortschaft Kotthausen dabei. Einsätze unter Atemschutz standen im Mittelpunkt.

Die Freiwillige Feuerwehr Radevormwald hat am vergangenen Wochenende an einer Übung in Marienheide teilgenommen. Dabei hatten hatten alle Feuerwehren des Oberbergischen Kreises die Möglichkeit, ihr Können unter Beweis zu stellen. Der Kreisfeuerwehrverband hat wieder eine mit Gas befeuerte Brandsimulationsanlage ins Bergische geholt. Ort der Einsatzübungen war die Marienheider Ortschaft Kotthausen.