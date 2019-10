Löschgruppen in Radevormwald : Feuerwehr nimmt an Übung teil

Feuerwehr nimmt an Übung teil

Löschgruppen in Radevormwald

Radevormwald Einsatzkräfte aus der Bergstadt haben am Dienstag bei einer fiktiven Rettungsaktion in Gummersbach teilgenommen. Szenario war ein Großbrand mit Schadstoffen.

() Mit Unterstützung des Amtes 38 der Oberbergischen Kreisverwaltung hat die Feuerwehr am Dienstag eine Fortbildung für Messeinheiten des Regierungsbezirk Köln in Gummersbach durchgeführt. Daran hat auch die Freiwillige Feuerwehr Radevormwald teilgenommen.

Das Institut der Feuerwehr NRW bietet den Bezirksregierungen an, solche Übungen auszuarbeiten und in den jeweiligen Gebietskörperschaften durchzuführen. Der Oberbergische Kreisbrandmeister, Wilfried Fischer aus Radevormwald, hatte in Abstimmung mit dem Leiter