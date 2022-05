Rettungsaktionen in Radevormwald : Feuerwehrleute üben sich als „Türknacker“

Radevormwald 19 Kameradinnen und Kameraden aus den Einheiten lernten, wie man im Notfall rasch Wohnungstüren öffnen kann, beispielsweise um hilflose Personen zu retten.

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Radevormwald sind am vergangenen Samstag zu „waschechten Panzerknackern“ ausgebildet worden, wie die Feuerwehr augenzwinkernd mitteilt. Der Hintergrund dieser Fortbildung ist allerdings ernst: In vielen Fällen müssen die Einsatzkräfte in Wohnungen eindringen, um dort hilflosen Personen zu helfen. Dabei soll natürlich möglichst vermieden werden, Eingangstüren oder Fenster komplett zerstören zu müssen. Just am Montag, 23. Mai, gab es an der Ritter-von-Halt-Straße einen Fall: Die Feuerwehr musste gegen 19 Uhr ausrücken und eine Tür öffnen, damit der Rettungsdienst die Person in der Wohnung versorgen konnte.