Wupperorte in Radevormwald : Feuerwehreinsatz: Küchenbrand mit einem Verletzten

Wupperorte Unachtsamkeit und ein spielendes Kleinkind lösten einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Siedlung Auf der Brede aus. Ein Familienvater erlitt Brandverletzungen.

Die Freiwillige Feuerwehr Radevormwald ist am Montagmittag zu einem Brand in die Siedlung Auf der Brede gerufen worden. Wie Wehrführer Dietmar Hasenburg mitteilte, war die Rede von einem Wohnungsbrand mit Personen in Gefahr. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus einen Brand in einer Küche vor. Mit dem C-Rohr konnte das Feuer rasch gelöscht werden.