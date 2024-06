Gewerbegebiet in Radevormwald Feuerwehr löscht brennenden Container

Einsatzkräfte der Feuerwehr Radevormwald wurden am Mittwochmittag zu einem Brand an der Raiffeisenstraße im Gewerbegebiet Mermbach gerufen. Dort stand ein Container komplett in Flammen. Um das Feuer löschen zu können, wurde auch von der Rückseite des Containers aus ein Löschangriff begonnen. Damit der Brand nicht wieder aufflammen konnte, legten die Einsatzkräfte schließlich einen Schaumteppich über das Brandgut. Der Einsatz dauerte rund anderthalb Stunden, die Einheit Wellringrade war mit tagesverfügbaren und hauptamtlichen Kräften vor Ort.