Feuerwehr : Einsatz an der Mozartstraße – Dachgeschoss brennt aus

Einsatz an der Mozartstraße – Dachgeschoss brennt aus

Die Feuerwehr bekämpfte den Brand, der in dem Dachgeschoss des Hauses ausgebrochen war. Die Ursache ist noch unbekannt. Foto: Feuerwehr. Foto: Feuerwehr Radevormwald

Radevormwald Die Einwohner waren nicht zu Hause. Die Einsatzkräfte mussten sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude verschaffen.

(s-g) Zu einem Brand in der Mozartstraße wurde am späten Dienstagnachmittag die Radevormwalder Feuerwehr gerufen. Der Alarm ging um 17.06 Uhr auf der Wache ein. An Ort und Stelle stellten die Einsatzkräfte fest, dass im Dachgeschoss eines Hauses ein Feuer ausgebrochen war.