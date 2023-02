Löschzug in Radevormwald Feuerwehr Herbeck bereitet Jubiläum vor

Die heutige Feuerwehr Herbeck hat ihr Domizil in einem Gerätehaus an der Elberfelder Straße, das im Jahr 2006 eingeweiht wurde – also noch recht neu und modern ist. Die Anfänge der Brandbekämpfer in der Ortschaft waren allerdings deutlich bescheidener. Man schrieb das Jahr 1873, als der „Spritzenverein Herbeck“ gegründet wurde, unter der Leitung von Gustav Lorenz, Albert Lorens und Houwald Lorens. Albert Lorens erklärte sich bereit, die Einsatzgeräte in seiner Scheune aufzubewahren. Die erste Brandspritze wurde 1876 angeschafft, ein Jahr später wurde dann das erste Spritzenhaus an der Herbecker Straße errichtet. Im Jahr 1890 wurde aus dem „Spritzenverein“ offiziell die „Freiwillige Feuerwehr zu Herbeck“.