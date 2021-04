Feuerwehr Radevormwald : Feuerwehr freut sich über neue Drehleiter

Wehrführer Dietmar Hasenburg ist stolz auf die neue Drehleiter, die ganz auf die Bedürfnisse und Anforderungen der Radevormwalder Feuerwehr angepasst wurde. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Die Freiwillige Feuerwehr hat eine neue Drehleiter bekommen. Das Fahrzeug wurde nach den Anforderungen der Rader Feuerwehr konzipiert. Das alte Modell wird verkauft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Flora Treiber

An der Hauptwache der Freiwilligen Feuerwehr Radevormwald ist eine neue Drehleiter eingezogen. Das neue Modell ersetzt die Drehleiter, die vor 21 Jahren für 997.000 D-Mark erworben wurde. Die neue Drehleiter hat 747.000 Euro gekostet und wurde am Freitagabend offiziell an die Feuerwehr übergeben. Im kleinen Kreis und unter Corona-konformen Rahmenbedingungen kamen die Kameraden der Einheit Stadt mit Vertretern der Stadtverwaltung zusammen, um das neue Einsatzgerät zu bestaunen.

Wehrführer Dietmar Hasenburg ist stolz auf die neue Drehleiter, deren Konzeption bereits 2018 startete. Damals kam der Arbeitskreis zum ersten Mal zusammen, um das neue Einsatzfahrzeug zu konzipieren. „Die Drehleiter ist auf unsere Bedürfnisse und Anforderungen angepasst. Die Drehleiter der Firma Rosenbauer-Metz aus Karlsruhe ist auf einem aktuellen und hoch modernen Stand“, sagt der Wehrführer. Montiert ist die Drehleiter auf einem Mercedes Benz Fahrgestell mit automatischem Getriebe und 300 PS. Das Besondere an der Drehleiter ist der Drehleiterkorb, der eine maximale Nutzlast hat. „Der Drehleiterkorb ist der wichtigste Bestandteil einer Drehleiter und ist bei vielen Einsätzen unser Arbeitsplatz“, sagt Dietmar Hasenburg.

Info Neue Drehleiter kostet 747.000 Euro Fakten Die neue Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Radevormwald hat 747.000 Euro gekostet und ersetzt eine 21 Jahre alte Drehleiter. Die Drehleiter kommt aus Karlsruhe und ist auf einem Mercedes Fahrgestell mit 300 PS montiert. Die Drehleiter kann zum Beispiel bei einer Personenrettung über 23 Meter Höhe erreichen. Der Rettungskorb der neuen Drehleiter ist eine Besonderheit. Er kann mit 500 Kilogramm belastet und flexibel ausgerichtet werden. Auch ein Rollstuhl kann in dem Rettungskorb transportiert werden.

Der neue Drehleiterkorb hat eine Nutzlast von 500 Kilogramm. Die alte Drehleiter der Feuerwehr Radevormwald konnte nur mit 240 Kilogramm belastet werden. „Das ist ein riesiger Fortschritt“, sagt der Wehrführer. In dem Drehleiterkorb haben bis zu fünf Personen Platz, und zur Patientenrettung kann der Korb vielseitig umgebaut und eingesetzt werden. Er verfügt außerdem über eine Schwerlasttrage von bis zu 250 Kilogramm. Besonderheiten sind außerdem die Kameraüberwachung des Korbes sowie ein ferngesteuerter Wasserwerfer, der 2500 Liter pro Minute transportieren kann. „Am Korb kann außerdem ein Belüftungsgerät montiert werden, das bei Einsätzen eine große Hilfe seien kann.“

Dietmar Hasenburg ist außerdem von den vielen verschiedenen Winkeln begeistert, in die der Rettungskorb ausgerichtet werden kann. Er beschreibt den Rettungskorb als einen „wichtigen Arbeitsplatz“ für sich und seine Kameraden. Die Kameraden der Einheit Stadt wurden innerhalb von vier Wochen mit dem Umgang der Drehleiter geschult. Die Feuerwehrleute Marc Schäfer, Christian Siebert, Heiko Balve, Frank Rodermann und Jörg Humpert sowie die hauptamtlichen Kräfte hatten zudem eine intensive Einweisung durch die Herstellerfirma in das Fahrzeug bekommen. Sie haben das Wissen an die Kameraden der Einheit Stadt weitergegeben, damit die neue Drehleiter in Dienst gestellt werden kann. Von der Bestellung bis zur Auslieferung hat es 65 Wochen gedauert.

„Wir freuen uns über diese Anschaffung und hoffen, dass die moderne und hochsensible Technik keine Probleme macht“, sagt der Wehrführer. Er ist froh, dass die Einweisung und das neue Gerät trotz der Corona-Pandemie funktioniert hat. Für die Übungen mit der Drehleiter hat die Feuerwehr einen Zeitplan ausgearbeitet, der das Üben in Kleingruppen ermöglichte.