Waldschäden in Radevormwald : Feuerwehr hat die Forste im Fokus

Dietmar Hasenburg ist Wehrführer in Radevormwald. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Schon vor einigen Monaten hatten die Löschzüge in der Stadt überprüft, ob mit den Einsatzfahrzeugen gut in die Waldstücke zu kommen ist, falls es zu einem Brand in den Forsten kommt. „Wir sind gut aufgestellt“, erklärt Dietmar Hasenburg.

Das trockene Wetter beobachten nicht nur Förster, sondern auch die Feuerwehr mit Sorge. Die Bezirksregierung Köln hat mittlerweile die Waldbrandgefahrenstufe IV verhängt. Dietmar Hasenburg, der Wehrführer in Radevormwald, bestätigt, dass die Feuerwehren sich in den vergangenen Monaten verstärkt auf Einsätze in Wäldern einstellen, wie es jüngst bei Gummersbach der Fall war.

Daher habe er die Löschzüge bereits Anfang des Jahres gebeten, zu testen, ob die aktuellen Einsatzfahrzeuge problemlos zu den Einsatzpunkten in den Waldgebieten vordringen können. Manche Wehren setzen inzwischen auf kleinere, wendigere Fahrzeuge. „Es hat sich gezeigt, dass wir mit unseren jetzigen Fahrzeugen gut aufgestellt sind“, sagt Hasenburg. Kleinere Einsatzfahrzeuge seien zwar für den Wald möglicherweise besser geeignet, könnten aber auch weniger Einsatzkräfte, Gerät und Wasser transportieren.

Damit es in den trockenen Wäldern nicht zum Brand kommt, müssen Spaziergänger und Ausflügler nicht nur auf das Rauchen und Grillen verzichten, wie es eigentlich jeder beherzigen sollte. Es ist laut dem Wehrführer auch gefährlich, sein Auto auf Wiesen zu parken, wo der heiße Katalysator das Pflanzenreich entzünden kann. „Und wichtig ist es vor allem, dass die Rettungswege nicht zugeparkt werden“, betont Dietmar Hasenburg. Wenn die Feuerwehr nicht in der Lage ist, in die Nähe der Brandstellen zu kommen, kann sich ein Waldbrand weiter ausbreiten.

(s-g)