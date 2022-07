„Es besteht die akute Gefahr der Überflutung“, so hieß es in eine Meldung der Warn-App NINA, die in der Nacht rausging. Anwohner der Wupperorte fanden über Nacht eine Anlaufstelle in der Grundschule auf der Brede. Auch das Deutsche Rote Kreuz war vor Ort. Foto: dpa/Fabian Strauch