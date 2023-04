Einsatz in Radevormwald Feuerwehr befreit Mann aus Schacht

Einsatzkräfte der Feuerwehr haben am Mittwochvormittag einen Mann befreit, der in einen etwa drei Meter tiefen Schacht gestürzt war. Der Vorfall ereignete sich am Firmengebäude von Gira Gira an der Dahlienstraße. Die Retter konnten den Mann mit einer Schleifkorbtrage, die an der Drehleiter befestigt wurde, aus dem Schacht bergen. Wie die Feuerwehr mitteilte, war der Gestürzte bei Bewusstsein und ansprechbar. Er wurde durch den Rettungsdienst versorgt und zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Einsatz war nach anderthalb Stunden beendet. Vor Ort waren neben Rettungsdienst und Polizei Feuerwehrleute der Einheiten Stadtmitte und Herbeck.