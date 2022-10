Einsatz für die Radevormwalder Feuerwehr : Feuer in einer Fertigungshalle

Radevormwald Die Löscharbeiten der Radevormwalder Feuerwehr gestalten sich schwierig, weil Kunststoff auf einer heißen Maschine immer wieder aufflammte.

Zu einem Brand in einem Unternehmen an der Elberfelder Straße wurde die Freiwillige Feuerwehr Radevormwald am frühen Donnerstagvormittag gerufen. Mitarbeiter der Firma waren auf den Brand aufmerksam geworden, der Alarm ging bei den Einsatzkräften um 6.42 Uhr ein. „Bereits bei Eintreffen der ersten Kräfte konnte eine Rauchentwicklung in der Fertigungshalle bestätigt werden“, heißt es im Bericht der Feuerwehr.“ Bei der Erkundung stellte sich heraus, dass es sich um einen Brand an einer Kunststoffspritzmaschine handelte.