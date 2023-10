Katholiken in Radevormwald Festliche Kirchenmusik zu Allerheiligen

(s-g) Die beiden Kirchenchöre der katholischen Kirchengemeinde St. Marien und Josef laden für das Fest Allerheiligen am Mittwoch, 1. November, zu gleich zwei Gottesdiensten ein, die mit festlicher Musik umrahmt werden. „Dieses Fest ist ein Fest der Hoffnung und Freude, an dem die Katholiken die Vollendung derer, die in Gott vollendet, also heilig sind, feiern, motiviert die Chöre entsprechende Musik zu singen“, erklärt dazu Regionalkantor Bernhard Nick.