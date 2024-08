Ferienspaßaktion für Kinder „Auf meinen Jet bin ich besonders stolz“

Und hier ging es alles andere als laut und hibbelig zu. Mucksmäuschenstill saßen die Kinder an einem langen Tisch zusammen und werkelten – jeder für sich und hoch konzentriert – an ihren Modellen herum. Nach einem Hubschrauber und einem Jet am Vortag lagen an diesem Tag die Bauteile eines schicken Rallye-Autos der Marke Citroën vor ihnen. Auf der Verpackung sah das schnittige Gefährt gar nicht so kompliziert aus, doch die kleinen Bauteile des DS3 hatten es in sich und verlangten den jungen und noch unerfahrenen Modellbauern jede Menge Fingerspitzengefühl ab.