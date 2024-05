Kinder und Jugendliche in Radevormwald Ferienspaß 2024 – das sollten Familien wissen

Die Sommerferien nähern sich mit großen Schritten, und in Radevormwald laufen die Vorbereitungen für den diesjährigen Ferienspaß auf Hochtouren. Anfang Juni sollen die Ferienspaß-Hefte in der Stadtbücherei am Schlossmacherplatz ausgelegt werden. Einsehbar werden alle Angebote außerdem auf der städtischen Homepage sowie unter www.jugendportal-rade.de sein.